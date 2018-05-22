Житель Чебаркульского района из мести поджег машину сотрудника управляющей компании

Житель Чебаркульского района (Челябинская область) из мести поджег машину сотрудника управляющей компании. Он не хотел оплачивать услуги по содержанию дома.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» поступило сообщение из поселка Лебяжий села Кундравы о том, что местный житель поджег автомобиль «Хендай Акцент», принадлежащий работнику местной управляющей компании.

«Владелец автомобиля рассказал сотрудникам полиции, что увидел, как местный житель подошел к транспортному средству, облил его чем-то из бутылок и поджег. Потерпевший пытался потушить пламя, но справиться с огнем не смог. Ущерб, причиненный противоправным деянием, составил около 200 000 рублей. Заявитель предполагает, что причиной поджога стал длительный конфликт между поджигателем автомобиля и управляющей компанией поселка, так как 68-летний мужчина отказывается оплачивать услуги по обслуживанию дома», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

За деяние, совершенное путем поджога, санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.