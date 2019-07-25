Житель Челябинска из ревности жестоко убил питомца своей бывшей девушки

Житель Челябинска, решив причинить боль своей бывшей девушке, которую приревновал, жестоко расправился с ее четвероногим любимцем - стаффордширским терьером по кличке Добби. Седьмого июля этого года молодой человек 1995-го года рождения задушил собаку и выбросил ее труп с десятого этажа.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 245 УК РФ. Им занимается отдел дознания полиции Тракторозаводского района. Ход и расследование этого дела находятся на контроле у районной прокуратуры.

У породистого пса, жестоко убитого человеком, была непростая судьба - в старой семье он не прижился: не ладил с другими хозяйскими животными, боялся шума, бросался на других собак. Тогдашняя владелица стаффорда в результате написала объявление: «Отдам в добрые руки». Девушка, бывший парень которой в итоге убил пса, решила взять собаку себе - пожалела четвероногого, да и понравился он ей очень.

С новой хозяйкой жизнь Добби начала налаживаться. Молодая челябинка занималась его дрессировкой и воспитанием, - пес начал привыкать к другим людям, стал более добродушным и даже перестал бросаться на других животных, которых девушка брала на передержку. Новая хозяйка проводила со своим любимцем много времени.

В тот день, когда Добби был убит, она находилась в другом городе. Собаку на время взяли их общие с бывшим парнем друзья. Седьмого июля тот пришел к ним на съемную квартиру, увел пса в ванную, закрылся внутри и убил животное. Друзья не сумели ему помешать.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Ольга Кузнецова, сейчас полицейские устанавливают, находился ли молодой человек в момент совершения преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По ее словам, виновным он себя не признает, от дачи показаний отказывается на основании статьи 51 Конституции РФ.

К слову, перед тем, как расправиться Добби, парень звонил своей бывшей девушке, угрожал, что, если она не придет, он убьет ее питомца. Перед тем как Добби был задушен, молодые люди говорили по телефону: хозяйка плакала и просила не причинять ее собаке зла.

Мертвого Добби обнаружила подруга девушки, приехавшая по ее просьбе забрать его к себе. Однако помочь стаффордширскому терьеру не успела - во дворе дома она увидела его труп.