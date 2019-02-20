Житель Копейка, едва не зарубивший топором для разделки мяса пасынка, отправился в колонию

Суд отправил на восемь лет в колонию жителя Копейска (Челябинская область), который топором для разделки мяса пытался убить сына сожительницы. От смерти его спасла бабушка.

Копейским городским судом сегодня, 20 февраля, вынесен приговор 55-летнему местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

Преступление было совершено в апреле 2018 года. Находясь в квартире по улице Гольца, обвиняемый сначала избил 35-летнего пасынка, нанеся ему удары по голове и туловищу. Затем он взял топор для разделки мяса и пытался убить сына сожительницы. От первого удара, нацеленного в голову, потерпевший смог увернуться, а вот от второго нет. Подсудимый попал ему по лицу. Зарубить ему мужчину помешала бабушка, которая повисла на его руке. Ее внук в это время успел спрятаться в комнате.

Обвиняемый с места преступления скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Задержали его в сентябре 2018 года в Копейске.

«Подсудимый по предъявленному обвинению виновным себя не признал, указав о том, что действительно он находился в указанный день и время в данной квартире, но конфликт случился из-за неадекватного поведения потерпевшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, требовал спиртных напитков и шел на него с отверткой», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Копейчанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся года – в исправительной колонии особого режима.