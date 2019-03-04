Житель Коркино спрятал «синтетику» для покупателя на погосте

В городе Коркино (Челябинская область) за незаконный сбыт «синтетики» осудили двух наркодилеров, признав их виновными по пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ

Участников преступного дуэта южноуральские контрразведчики задержали в мае 2018 года, изъяв у них около 170-ти граммов метадона, который купила безработная жительница Коркино. «Синтетику» предприимчивая дама перепродала с выгодой для себя другому покупателю, который также планировал сбыть товар по более выгодной цене.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, покупатель и продавец не стали встречаться лично - наркотики ждали своего часа в оборудованном на коркинском кладбище тайнике. Следствию удалось установить, что этот тайник наркодилер уже использовал для незаконного сбыта - незадолго до приобретения новой партии наркотических средств.

Как оказалось, торговля наркотиками была промыслом мужчины. За полгода до задержания он вышел из мест лишения свободы, отбыв десятилетний срок за аналогичные преступления.

Новые уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ.

Суд приговорил наркосбытчиков к 13-ти годам лишения свободы в колонии особого режима и к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, оба должны заплатить по сто тысяч рублей штрафа.