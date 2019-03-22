Житель села Травники спас соседа на пожаре

В Чебаркуле (Челябинская область) из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации газового котла загорелся частный дом. Его хозяина из огня вытащил храбрый сосед.

21 марта огнеборцам Чебаркуля через Систему «112» поступило сообщение о пожаре в селе Травники. Со слов очевидцев, пламя охватило деревянный жилой дом. В район ЧП были направлены боевые расчеты сразу нескольких пожарно-спасательных подразделений, а также работники добровольной пожарной команды.

«Прибывшим огнеборцам сообщили, что в момент возгорания в строении находился хозяин жилища. На его спасение ринулся сосед, который не побоялся войти в полыхающий дом. Мужчина вытащил погорельца и в дальнейшем передал его специалистам скорой помощи. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС провели боевое развертывание и приступили к ликвидации возгорании», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового котла. Кроме того, сотрудники газовой службы отметили, что в установленном дома оборудовании недостает отдельных деталей.