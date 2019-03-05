Житель Водопойки напал на подростка, тот испугался и перестал учиться

В Челябинской области житель деревни Водопойка Увельского района осужден за нападение на подростка 2002-го года рождения. Он признан виновным по статье 116 УК РФ «Побои». 31-летнего осужденного ждут сто часов обязательных работ.

По иску прокурора района с буйного деревенского жителя будет взыскана компенсация морального вреда в размере двадцати тысяч рублей.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина беспричинно, из хулиганских побуждений ударил подростка кулаком по лицу, причинив физическую боль и ушиб мягких тканей лица.

В результате случившегося подросток замкнулся, стал испытывать чувство страха и из-за этого начал пропускать учебу.