Жители Агаповского района снесли хозпостройки по требованию судебных приставов
Супруги из Агаповского района Челябинской области снесли нежилые деревянные постройки после вмешательства судебных приставов. До таких действий селян довел иск прокурора Агаповского района в суд, который усмотрел в действиях землевладельцев самовольный захват земли. Деревянные строения были незаконно возведены в близи проходящего газопровода.
Долгие споры и волокита со стороны собственников участка не давали судебных приставам района выполнить решение суда, который обязал супругов снести незаконно возведенные постройки. Муж и жена долго сопротивлялись сносу, устраивали всевозможные демарши и пытались обжаловать решение районного суда в вышестоящих инстанциях.
Знакомить должников с содержанием процессуальных бумаг приходилось путем зачитывания их вслух в присутствии понятых. Не получив согласия на снос строений, судебные приставы объявили несговорчивым должникам об исполнительском сборе за невыполненное решение суда. Селяне сдались и решили снести свои сараи и загоны для скота, чтобы не платить «кругленькую» сумму за невыполнение решения.
Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, как только сарай и навес были снесены, сотрудники ведомства составили акт, на основании которого исполнительное производство было окончено. Супругам все-таки пришлось погасить исполнительский сбор в добровольном порядке.