Жительница Миасса дала отпор телефонному мошеннику и сохранила 150 тысяч

Жительница Миасса (Челябинская область) сумела противостоять телефонному мошеннику, который под видом сотрудника правоохранительных органов пытался выманить у нее 150 тысяч рублей, чтобы «отмазать» ее сына, якобы попавшегося с наркотиками.

Женщина постаралась справиться с волнением, вспомнила о том, что слышала о подобных случаях мошенничества, и решила позвонить сыну, прервав разговор с незнакомцем. После общения с сыном она утвердилась в своих первоначальных подозрениях: ее пытались обмануть.

По данному факту следователь отдела МВД России по городу Миассу, в дежурную часть которого обратилась пятидесятилетняя горожанка, возбудил уголовное дело по части третьей статьи 30, части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество»).

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции еще раз напоминают, что одним из распространенных способов завладения денежными средствами граждан являются телефонные мошенничества. Поэтому при поступлении информации о родственнике или друге, попавшем в беду, нужно убедиться, что данное сообщение достоверно. Для этого необходимо перезвонить человеку, от лица которого звонят, и проверить информацию.