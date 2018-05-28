Жительница Златоуста дала полицейскому взятку, чтобы избежать наказания за хищение имущества

Жительница Златоуста (Челябинская область) дала полицейскому взятку, чтобы избежать наказания за хищение имущества. Ее взяли с поличным в момент передачи денег.

В Златоустовский городской суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, которая органами предварительного следствия обвиняется в даче взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, в значительном размере.

«Из обвинительного заключения следует, что в ходе проверки сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Златоуста сообщения о хищении имущества на одном из предприятий Златоуста появились основания полагать о причастности к хищению обвиняемой, в связи с чем подсудимая была приглашена в отдел полиции для дачи объяснений. Она не отрицая свою причастность к хищению, желая избежать уголовной ответственности за совершенные ею противоправные действия, предложила сотруднику полиции, проводившему ее опрос, не осуществлять дальнейший сбор материалов, подтверждающих ее причастность к хищению, уничтожить имеющиеся материалы, за взятку в размере 50000,00 рублей», - сообщили в пресс-службе суда Златоуста.

Полицейский разъяснил подсудимой, что является должностным лицом и за дачу взятки она может быть привлечена к уголовной ответственности. Женщина понимала противоправность своих действий, но продолжала настаивать на передаче денежных средств.

Сотрудник полиции доложил начальнику отдела о факте склонения его к совершению коррупционного преступления, после чего было принято решение о проведении в отношении подсудимой оперативно-розыскного мероприятия.

В тот же день около 20.00 часов подсудимая, находясь у здания железнодорожного вокзала, передала полицейскому денежные средства в сумме 50000,00 рублей. После дачи взятки женщина была задержана сотрудниками полиции.