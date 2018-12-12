Жителя Челябинска посадили на 15 лет по ложному обвинению в изнасиловании

Два с лишним года назад Калининский районный суд приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима 40-летнего жителя Челябинска. По мнению самого осужденного Евгения Торопова, его осудили не за то, что он совершил: да, у него была связь с несовершеннолетней челябинкой, но не было изнасилования, она его оговорила. В связи с этим Торопов обратился за помощью в Общественную наблюдательную комиссию по правам заключенных.

«Мы не можем по закону вмешиваться в уголовные дела, у нас задачи совсем другие, - рассказывает заместитель председателя ОНК по Челябинской области Федор Бельке. - Мы проверили условия содержания Евгения Торопова, питание, наличие спецодежды и средств гигиены. Жалоб ни на что у парня нет. Однако к нам поступила еще одна жалоба - от мамы Евгения Торопова. Сейчас мы будем разбираться в том, что произошло на самом деле».

А случилось вот что. Более трех лет тому назад Евгений Торопов познакомился в интернете с девушкой Олей. В анкете на своей страничке она указала свой возраст – 18 лет. Они переписывались, потом встретились, были близки, после чего расстались без всяких обязательств по отношению друг к другу.

Когда в один прекрасный момент - через полгода - к Ольге пришли сотрудники полиции, она вспомнила свою обиду на Евгения, который, как она считала, ее бросил и подписала предложенное полицейскими заявление об изнасиловании. Дело в том, что она с этим заявлением не сама пришла в полицию, а полиция пришла к ней. Накануне в ходе расследования дела по организации, в которой работал Торопов, полицейские изъяли компьютеры фирмы и в одном из них обнаружили переписку с 15-летней школьницей. А дальше - как и должно было быть, по отработанной схеме в таких уголовных делах.

Парня арестовали, завели на него уголовное дело и отправили в следственный изолятор. В мае 2016 год суд Калининского района вынес приговор - 15 лет «строгача». В настоящий момент Евгений Торопов отбывает наказание в копейской колонии №6, где сидят «первоходки».

Только через четыре месяца после вступления приговора в законную силу, проходившая по делу в качестве потерпевшей Ольга Швецова призналась в том, что оговорила Торопова в изнасиловании, за которое он был осужден. По ее словам, такое заявление она сделала под давлением сотрудников правоохранительных органов. А также из-за обиды, которую ей нанес Торопов, бросив ее.

Несовершеннолетняя на тот момент сейчас Ольга Швецова, по ее словам, поняла, что своим поведением сломала человеческую жизнь. Девушка написала явку с повинной, которую отправила в областную прокуратуру и областной следственный комитет.

Кстати, в конце прошлого года, на федеральном канале «Россия-1» состоялся выпуск передачи «Прямой эфир», которую в последнее время ведет Андрей Малахов. На это шоу и пригласили Ольгу Швецову и ее друзей. Девушка с экрана телевизора, на всю страну заявила о том, что оговорила Евгения Торопова в изнасиловании.

«Меня просто никто не слышит, - вздыхает Ольга Швецова. - Понимаю, что меня за это по голове не погладят, меня ждет, минимум, штраф, а максимум - уголовное наказание. Я уже свыклась с этим, но силовики меня не хотят слушать. Явку с повинной мою не принимают и не берут во внимание».

Мало того, в прокуратуре Калининского района ее даже ругают и просят больше не приходить к ним с такими заявлениями.

«Сидит, да и пусть сидит», - вот так отвечают ей в государственном органе.

После выхода той передачи в декабре 2017 года Ольга еще не раз писала явки с повинной. В общей сложности их накопилось уже шесть экземпляров. Два заявления лежат в областной прокуратуре, два - в следственном комитете Челябинской области, по одному в прокуратуре и следственном отделе СКР по Калининскому району.

«Никакой реакции со стороны правоохранительных органов. Я говорю о том, что показания, данные мной на стадии предварительного расследования, не соответствуют действительности, - продолжает Ольга Швецова. - Давая ложные показания в те годы, в силу моего возраста, а тогда мне было 15 лет, я не понимала и не осознавала своих действий и их последствий».

19-летняя челябинка написать явку с повинной решила сама. Силовики ей не верят - мол, заплатила тебе семья Торопова, вот и отказалась от своих прежних показаний.

«Это просто бред какой-то. Девочка нашла меня самостоятельно и по телефону сказала, что оговорила моего сына, - вытирая слезы, говорит мама осужденного Лидия Торопова. - Мой сын не мог этого сделать. Он просто кому-то мешал на работе, и от него решили избавиться таким путем».

«Не в те инстанции обращается Ольга, если хочет добиться успеха, - прокомментировал ситуацию корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» собственный источник из судейского сообщества. – Она должна написать заявление об отмене приговора в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, собственным оговором осужденного в Челябинский областной суд, приложить к нему судебные решения. В данной ситуации – это его уровень компетенции».

Агентство «Урал-пресс-информ» будет следить за развитием событий.