Жителя Челябинской области отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов

Злостный неплательщик алиментов в ближайшее время отправится в колонию строго режима за то, что не уделял внимания свой малолетней дочери и не платил алименты на ее содержание. Уголовное дело на нерадивого отца было заведено того, когда долг по алиментам превысил 380 тысяч рублей.

За неуплату алиментов суд назначил 32-летнему жителю Озерска судья назначил ему восемь месяцев лишения свободы. А так как ранее он уже имел судимость, отбывал наказание в местах лишения свободы, да при этом еще имел пятилетнюю отсрочку по 228 статье УК РФ – за распространение наркотических средств, суд отменил отсрочку по предыдущему приговору в полтора года колонии строгого режима.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов по Челябинской области, злостный алиментщик поедет отбывать наказание как злостный рецидивист. В зале суда ему объявили – один год и восемь месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Услышав такой строгий приговор, подсудимый расплакался.

Как только мужчина немного успокоился, во время заседания заявил о несопоставимости преступления и наказания. Судья был непреклонен. Как только вердикт суда вступит в законную силу, озерчанин отправится отбывать наказание в места лишения свободы.