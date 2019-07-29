Жителя Миасса сбил грузовой поезд

Грузовой поезд сбил пьяного жителя Миасса (Челябинская область), который разгуливал по рельсам. Машинист пытался применить экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Златоуст поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Флюсовая - Миасс» Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмирован мужчина.

«35-летнмй житель Миасса в состоянии алкогольного опьянения находился в колее железнодорожного пути в то время, когда по нему шел грузовой состав. Машинист, увидев лежащего на рельсах человека, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Мужчина с травмами различной тяжести бригадой скорой помощи был доставлен в одну из больниц Миасса», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося.