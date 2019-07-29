Жителя Миасса сбил грузовой поезд
Происшествия
Сегодня, 12:57

Грузовой поезд сбил пьяного жителя Миасса (Челябинская область), который разгуливал по рельсам. Машинист пытался применить экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Златоуст поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Флюсовая - Миасс» Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмирован мужчина.

«35-летнмй житель Миасса в состоянии алкогольного опьянения находился в колее железнодорожного пути в то время, когда по нему шел грузовой состав. Машинист, увидев лежащего на рельсах человека, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Мужчина с травмами различной тяжести бригадой скорой помощи был доставлен в одну из больниц Миасса», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отправить новость
Экономика
01.07.19 13:18
С 1 июля пенсионеры-садоводы Челябинской области смогут ездить в электричках по карте
Общество
26.06.19 21:41
Текслер потребовал обеспечить безопасность перехода жителей через пути на станции Тамерлан
Крупным планом
24.06.19 15:53
В Челябинске прошел транспортно-логистический форум ЮУЖД
Общество
20.06.19 02:01
Возбуждено уголовное дело по обращению жителей села Варна на «прямую линию» с президентом
26.07.19 14:55
В аварии на трассе разбился бывший начальник Орджоникидзевского РОВД Магнитогорска
26.07.19 14:18
Водитель автокрана рассказал, как произошло ДТП с маршрутками
26.07.19 13:53
После ДТП с краном в Челябинске начались повальные проверки водителей, перевозчиков и владельцев спецтехники
26.07.19 13:27
После ДТП с автокраном Текслер запретил движение большегрузов по Челябинску
26.07.19 12:22
В Челябинске спасатели достали из воды молодежь с лопнувшим матрасом
26.07.19 11:30
Водитель из Верхнего Уфалея, избивший сотрудника ГИБДД гаечным ключом, сел в колонию
26.07.19 11:27
В Челябинске мужчина с ножом угрожал расправой пассажирам и кондуктору трамвая
26.07.19 10:42
В Челябинске автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб, восемь пострадавших
25.07.19 17:33
УФАС намерена возбудить дела в отношении «Центра коммунального сервиса»
25.07.19 16:53
В Челябинске детский сад и школа попали под вредные пары ярко-желтого дыма
Общество
Сегодня, 11:45
Челябинские дороги для большегрузов будут закрыты только на две недели
Среда обитания
Сегодня, 13:09
Штормовое предупреждение для южноуральцев
Новости
Сегодня, 13:09
Общество
В Челябинске прошел фестиваль гуманного отношения к животным
Сегодня, 13:02
Экономика
Южноуральцам автоматически вернут переплату за электроэнергию
Сегодня, 11:58
Происшествия
В Челябинске сторож детского сада покалечил пьяного мужчину бензопилой
Сегодня, 11:42
Экономика
«Уралкуз» улучшил показатели за первое полугодие
Вчера, 09:27
Происшествия
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа» продолжит знакомиться с материалами уголовного дела
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 11:58
Происшествия
В Челябинске сторож детского сада покалечил пьяного мужчину бензопилой
Вчера, 09:27
Происшествия
Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа» продолжит знакомиться с материалами уголовного дела
26.07.19 12:22
Происшествия
В Челябинске спасатели достали из воды молодежь с лопнувшим матрасом
26.07.19 11:30
Происшествия
Водитель из Верхнего Уфалея, избивший сотрудника ГИБДД гаечным ключом, сел в колонию
26.07.19 11:27
Происшествия
В Челябинске мужчина с ножом угрожал расправой пассажирам и кондуктору трамвая
Теги
ЮУЖД
РЖД
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика