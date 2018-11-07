Жителю Аши, отбывающему наказание в колонии-поселении, добавили срок за побег

Южноуральский заключенный совершил побег из колонии-поселения КП-7, которая находится в поселке Нижний Атлян, в сентябре этого года. Осужденный был направлен на работы на овощехранилище. Как только старший инспектор отвлекся, осужденный «встал на лыжи».

Несколько дней велись поиски беглеца. В результате оперативно-розыскных мероприятий, сбежавшего из-под стражи, удалось вернуть в казенное учреждение. На него тут же завели уголовное дело по статье 313 УК РФ. Свою вину мужчина признал. Дело рассматривалось в особом порядке.

За свой побег гражданин получил немалую надбавку к уже имеющемуся сроку – полтора года лишения свободы. В итоге «сидеть» беглецу придется еще два года и восемь месяцев в колонии строго режима. На приговор повилял тот факт, что заключенный является рецидивистом.

Решение суда еще не вступило в законную силу.