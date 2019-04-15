«Золотой фонд» Челябинска заинтересовал прокуратуру, а потом и полицию

В Челябинске кредитный потребительский кооператив «Сберегательный центр «Золотой фонд» попал сначала в поле зрения прокуратуры Курчатовского района, а потом и полиции.

Инициировав в порядке статей 144-145 УК РФ доследственную проверку по обращениям пострадавших горожан, надзорное ведомство установило: кооператив действительно не возвращает людям внесенные ими суммы личных сбережений в установленные договором сроки. Отказ в выдаче денежных средств руководство «Золотого фонда» объясняет отсутствием финансов.

«Один из руководителей ООО ФК «Деловые инвестиции» и КПК СЦ «Золотой фонд», заключая с вкладчиками договоры займа, путем обмана совершил хищение принадлежащих им денежных средств на сумму более одного миллиона рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

По результатам проведения проверки в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Курчатовский» СУ УМВД России по городу Челябинску, возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В настоящее время по уголовному делу производится предварительное расследование, ход проведения которого поставлен прокуратурой района на контроль.