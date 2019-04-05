Алексей Текслер избран президентом ХК «Трактор»

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом хоккейного клуба «Трактор».

Решение принято единогласно на общем собрании организации, сообщает пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Директором ХК «Трактор» на общественных началах стал президент группы компаний «Бовид» и почётный гражданин Челябинска Борис Видгоф. Также обновлен состав совета клуба.

Напомним, кадровые перестановки в команде Алексей Текслер анонсировал во время первой пресс-конференции, которая состоялась 4 апреля 2019 года.

Алексей Текслер рассказал журналистам, что всегда переживал за «Трактор», даже когда жил за пределами региона. «Я осознаю значимость команды «Трактор» для области, это один из самых узнаваемых брендов и области, и Челябинска», - подчеркнул Текслер.

Врио губернатора отметил, что сейчас необходимо проанализировать текущее состояние клуба и сформулировать задачи на новый сезон. «В первую очередь, идет речь о поиске нового тренера и формировании команды, ее комплектации. Это вопрос сегодняшнего дня, его откладывать нельзя», - заявил Алексей Текслер.

Новый президент клуба считает, что упор в работе необходимо сделать на воспитанников клуба, на южноуральцев. «И я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем подготовить команду к новому сезону, и задачи, которые будут поставлены на этот сезон, будут довольно амбициозны», - отметил Алексей Текслер.

Врио губернатора также признался, что, помимо «трактора», он всегда болел и за «Металлург» (Магнитогорск), «как за команду, которая тоже представляет Челябинскую область».

Напомним, Алесей Теслер был назначен врио губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года. Ранее президентом хоккейного клуба «Трактор» был Борис Дубрвоский, который ушел в отставку с поста губернатора 19 марта.

Президентом «Трактора» Дубровский стал в феврале 2014 года через два месяца после назначения исполняющим обязанности губернатора.