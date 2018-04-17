Анвар Гатиятулин может покинуть челябинский «Трактор». Наставнику «черно-белых» поступило предложение от питерского СКА.

Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что тренер сборной России Анвар Гатиятулин, главный тренер «Трактора», является кандидатом на включение в тренерский штаб санкт-петербургского клуба.

«Мы сейчас формируем тренерский штаб, Анвар Гатиятулин является одним из кандидатов в него, но окончательно пока еще ничего не решено», - цитирует ТАСС Александр Медведева.

Напомним, Анвар Гатиятулин возглавляет "Трактор" с 2015 года. В этом сезоне под его руководством челябинцы завоевали бронзовые медали чемпионата КХЛ.

По окончанию сезона Анвару Гатиятулину предложили новый контракт с «Трактором» рассчитанный на 2 года. Ответ наставник челябинцев пока не дал.

Ситуацию с возможным переходом Анвара Гатиятулина в СКА в челябинском клубе не комментируют. При этом собственный источник в команде факт предложения главному тренеру от питерского клуба подтвердил.

Ранее стало известно, что поста главного тренера СКА покинул Олег Знарок. Ожидается, что его место займет экс-наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.