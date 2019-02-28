«Белая ладья» Южного Урала закончилась победой челябинских школьников

Челябинцы уверенно выиграли областной этап шахматного турнира «Белая ладья» среди школьных команд, обойдя 17 шахматных дружин из Сатки, Магнитогорска, Златоуста, Усть-Катава, Аши и Кунашака.

Каждая команда, согласно традиционному положению, состояла из четырех игроков не старше 14-ти лет, обучающихся в одном общеобразовательном учреждении. Обязательным также являлось наличие хотя бы одной девочки в составе шахматной четверки. Все команды, участвовавшие в областном турнире, уже проявили себя на отборочных состязаниях в своих родных городах.

В этом году весь пьедестал «Белой ладьи» Южного Урала оказался челябинским. Из команд гостей ближе всех к медалям подобрался шахматный квартет из Сатки (школа №10): ребята на всей дистанции турнира завоевали 17,5 командных очка, что на два очка меньше «бронзового» результата.

Победителями областного этапа «Белой ладьи» стала команда челябинской школы №104 в составе Максима Дроздова, Дениса Даниленко, Никиты Сажаева и Марии Деникиной. Команда-победительница с третьего тура не сходила с позиции лидера турнира и завоевала 22,5 очка из 28-ми возможных.

Подопечные Елены Маценко в этом году стали сильнейшей школьной шахматной командой Челябинска, а теперь подтвердили свой класс и на региональном уровне. В начале лета юные горожане достойно представят родной регион на международном финале «Белой Ладьи»-2019 в Дагомысе.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, второе место - у команды 67-го лицея (наставник Дмитрий Троценко), набравшей 19,5 очка. В составе команды сражались Алексей Исаев, Дмитрий Коверников, Никита Ганеев и Дарья Бочарова.

Обладателями командной «бронзы» стали Игорь Боже, Роман Халиуллин, Артем Пахомов и Виктория Видершпан. Ребята выступали в составе команды лицея №35 под руководством наставника Евгения Сомкина.

Лучшие результаты на турнире показали: Игорь Буже - на первой доске (лицей №35 Челябинска), Денис Даниленко - на второй (школа №104 Челябинска), Ксения Кошурникова - на третьей доске (школа №75 Челябинска), Ева Занина - на четвертой (школа № 5 Магнитогорска).