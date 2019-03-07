Дубровский поздравил Екатерину Ефременкову с медалями Универсиады

Губернатор Борис Дубровский поздравил челябинскую спортсменку Екатерину Ефременкову с медалями XXIX Всемирной зимней универсиады. В Красноярске она завоевала «золото», «серебро» и две «бронзы» в шорт-треке на Всемирной зимней универсиаде 2019 в Красноярске.

В своей поздравительной телеграмме глава региона подчеркнул, что Екатерина Ефременкова продемонстрировала высокий профессионализм, хорошую подготовку, большие спортивные амбиции и готовность их реализовывать.

«Четыре ваших медали стали достойным вкладом в копилку сборной России. Уверен, что награды Универсиады - лишь очередные ступеньки к вершине вашей спортивной славы. Все поклонники конькобежного спорта на Южном Урале желают вам удачи и только победы на чемпионате мира по шорт-треку в городе София», - отметил Борис Дубровский.

В Красноярске Екатерина Ефременкова завоевала «золото» в командной эстафете длиной три тысячи метров, в забеге на пятьсот метров добыла серебряную медаль и стала бронзовым призером на дистанциях в тысячу и полторы тысячи метров.

Соревнования шорт-трекистов на Универсиаде завершились шестого марта, а уже завтра, восьмого марта, в Софии (Болгария) стартует чемпионат мира, где Ефременкова также выступит в составе сборной России.

Екатерина тренируется в Челябинске у китайского специалиста Ю Дахе. С 2010 года по приглашению правительства Челябинской области он работает в «Уральской молнии». Тренер является чемпионом КНР и Азии. На родине тренер Дахе подготовил чемпиона Азии, нескольких чемпионов Китая среди юношей. Китайский специалист по шорт-треку Ю Дахе работает со спортсменами сборной Челябинской области уже девять лет, начиная со средней возрастной группы (13-14 лет) и старше. Его воспитанники успешно выступают на юниорских и взрослых международных состязаниях.

В 2019 году по решению губернатора Бориса Дубровского в Челябинске появится региональный центр по шорт-треку, напоминают в пресс-службе областного правительства.