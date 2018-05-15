Челябинцев приглашают на «Зарядку со стражем порядка». Тренировку проведет серебряный призер мирового первенства по тхэквондо Татьяна Кудашова.

В Челябинске 16 мая пройдет «Зарядка со стражем порядка». Мероприятие стало уже традиционным и постоянным, его цель - приобщить подрастающее поколение к здоровому образу жизни, к занятиям спорту. Участниками могут стать все желающие. Как предполагает организатор мероприятия – ГУ МВД России по Челябинской области, в этот раз на главной площади областного центра соберутся не менее 400 приверженцев занятий физкультурой.

«Тренировку с ребятами проведет многократная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы и серебряный призер мирового первенства по тхэквондо Татьяна Кудашова. Буквально две недели назад Таня стала победителем Кубка президента Всемирного тхэквондо. 20-летняя российская тхэквондистка покажет комплекс физических упражнений для тренировки различных групп мышц и пояснит, как правильно и безопасно их выполнять», - сообщили в региональном полицейском главке.

16 мая в 8 часов утра сотрудники полиции приглашают всех желающих на площадь Революции на зарядку с чемпионом.