Челябинск проводит 87-ю легкоатлетическую эстафету

Челябинск готовится к открытию летнего спортивного сезона - в воскресенье, пятого мая, площадь Революции примет 87-ю легкоатлетическую эстафету, 66-ю велогонку и восьмую гонку на лыжероллерах.

С 9.30 до 13.30 на проспекте Ленина - от улицы Цвиллинга до памятника Курчатову - будет перекрыто движение.

В первом мужском забеге легкоатлетической эстафеты примут участие сборные команды ДЮСШ Челябинска, сборные команды коллективов физкультуры предприятий и организаций Челябинской области, сборные команды учебных заведений (вузы, ОУ СПО и военные институты) региона. Длина этапа - 5 945 метров.

Во втором смешанном забеге будут участвовать сборные команды общеобразовательных школ Челябинска (каждый район города выставляет не менее пяти команд).

В третьем смешанном забеге выступят сборные высших учебных заведений Челябинской области, спортивных клубов и организаций Южного Урала, городов Южного Урала, ДЮСШ Челябинска, обучающихся в профессиональных организациях.

Легкоатлетическая эстафета проводится в Челябинске с 1932-го года. В 2018-м году участие в ней приняли 1 900 спортсменов.

Как сообщает управление по физической культуре, спорту и туризму Челябинска, участникам 66-й велогонки предстоит преодолеть два круга (протяженность дистанции - десять километров).

Гонка на лыжероллерах также будет проводиться в два круга. Протяженность дистанции - 3 800 метров.