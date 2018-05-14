16:29
Челябинский «Трактор» приобрел нового голкипера
Челябинский «Трактор» приобрел нового голкипера. Контракт с командой подписал Александр Судницин.
Состав «Трактора» пополнил голкипер Александр Судницин. 30-летний вратарь подписал двухлетнее соглашение до конца сезона 2019/2020.
В сезоне 2017/2018 Александр Судницин выступал за ярославский «Локомотив». Он провел 35 матчей, одержал 19 побед при коэффициенте надежности 1,96 и проценте отбитых бросков .926. В плей-офф Судницин сыграл 5 матчей. Об этом сообщает пресс-служба команды.