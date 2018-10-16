«Черно-белые» начинают домашнюю серию матчей

Челябинский «Трактор» очередную домашнюю серию матчей начнет встречей с новосибирской «Сибирью». Аутсайдер чемпионата едет в столицу Южного Урала в приподнятом настроении.

Сегодня, 16 октября, «черно-белые» проведут первый матч очередной домашней серии. Соперник «Трактора» - новосибирская «Сибирь», перед ним всухую переиграла магнитогорский «Металлург». Но это не повлияло на положение команды в чемпионате. «Сибирь» по-прежнему аутсайдер.

«Трактор» располагается на 10 месте в Конференции Восток. Выйдет на матч команда под руководством нового «рулевого». Исполняет обязанности главного тренера команды Алексей Тертышный.

Бывший наставник челябинцев Герман Титов, под руководством которого команда провела 16 матчей, в которых потерпела 10 поражений, написал заявление по собственному желанию.

Накануне матча новый «рулевой» ХК «Трактор» Алексей Тертышный дал первое интервью. Действительно ли его бросили в «пекло»? Какие меры исполняющий обязанности главного тренера будет принимать для исправления ситуации к команде? Будет ли «Трактор» возвращаться к старым игровым схемам? Как стиль игры будет у «черно-белых» и какая атмосфера сейчас царит в команде? Ответы на эти вопросы читайте здесь.