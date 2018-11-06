Читатели «Урал-пресс-информ» получают билеты на игры ХК «Трактор»

На минувшей неделе агентство «Урал-пресс-информ» разыграло восемь билетов среди своих читателей на матчи домашней серии ХК «Трактор».

Первая игра нашего клуба состоялась против московского «Спартака». Победители остались довольны своим походом на игру. Именно поэтому всех остальных наших читателей мы также призываем следить за новостями агентства и участвовать в конкурсах. В следующий раз мы будем разыгрывать не только билеты на игры «Трактора», но и билеты в театр, кино, на колесо обозрения.

Чтобы точно не пропускать новости о розыгрышах, нужно подписаться на группу агентства «Урал-пресс-информ» Вконтакте и следить за обновлениями.