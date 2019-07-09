Депутаты хотят, чтобы за их VIP-ложу в «Тракторе» платили челябинцы

Депутаты челябинской Думы, лишенные бесплатной VIP –ложи на матчах «Трактора», сдаваться не собираются. Она намерены получить новую взамен той, которой лишились, и продолжить смотреть хоккей, не покупая билетов и абонементов.

Индивидуальный балкон с мягкими и комфортными креслами, персональный ресторанный сервис – в зоне VIP-лож работает ресторан, отдельная парковочная зона, отдельный вход, услуга встречи гостей – и это далеко не полный список привилегий, которые имеют болельщики, сидящие в VIP-ложе. А если она еще и бесплатная, то вообще красота.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ из собственных источников в городской Думе, депутаты-таки намерены получить новую VIP-ложу взамен отобранной.

О том, что им придется покупать билеты на хоккей, депутаты челябинской Думы узнали в июне и возмутились. Именно тогда генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф принял решение о лишении их бесплатной VIP-ложи для посещения матчей челябинской команды. Она продана совладельцу «Конара» Валерию Бондаренко за десять миллионов рублей. А он в свою очередь в три раза увеличил спонсорскую помощь ХК «Трактор».

Но народные избранники отступать не собираются. Как сообщил источник, VIP-ложа нужна им якобы не столько для статуса, а для возможности вести деловые переговоры в неформальной обстановке. Сейчас на эту тему идут переговоры на уровне правительства области, чтобы народным избранникам отдали какую-нибудь другую VIP –ложу, ведь на арене их 33.

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф опроверг факт проведения переговоров с ним.

«У нас задача, чтобы клуб зарабатывал. Мы не можем ни 170 депутатов, ни 49 народных избранников размещать бесплатно ни в какой ложе. Часть из них возмущаются до сих пор таким решением, часть радуются. Кто любит хоккей, тот пойдет и купит абонемент. Что-то никто из депутатов не пришел и не спросил, чем они могут быть полезными клубу», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

Бесплатная ложа будет предоставляться только губернатору как президенту клуба и официальным делегациям. Бесплатно на матчи ходят и ветераны «Трактора», но заметьте, что они сидят не в VIP-ложе, а на обычной трибуне. А раньше они ходили на игры своей команды также за деньги.

«О ветеранах мы обязаны заботиться. Это те люди, ради которых сохранен бренд команды. Вот у них нет денег на покупку билетов. А депутаты пусть покупают себе ложу, если хотят. Мы не можем никого размещать бесплатно», - добавил Борис Видгоф.

Примечательно, что новая волна возмущений народных избранников, лишенных прежних привилегий, происходит на фоне предстоящих выборов, которые состоятся восьмого сентября. Новый сезон в Континентальной Хоккейной Лиге только начнется. Неизвестно, кто из них переизберется, но «соломку» депутаты себе и своим, возможно, новым коллегам по Думе начинают стелить уже сейчас. При том возникает вопрос, а почему пенсионеры, инвалиды, да и все остальные горожане покупают билеты и абонементы на матчи любимой команды, а депутаты требуют привилегий.