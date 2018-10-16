«Дежавюшные» старты «Трактора»

Начало двух последних сезонов ХК «Трактор» проводит практически под копирку: история двух одинаковых стартов в чемпионате КХЛ.

Итак, октябрь 2017 года. Сыграно 15 матчей в «регулярке», практически четверть от 56 положенных в том сезоне игр. Что имеет «Трактор»? Десятое место в Конференции «Восток», 17 набранных очков при четырех победах в основное время, одном выигрыше в овертайме и одном по буллитам. Еще в одном матче по буллитам уступили и восемь раз проиграли в основное.

Что у «черно-белых» в активе в октябре 2018 года? После 25 процентов сыгранных матчей команда набрала 16 очков. Место на Востоке — то же самое, десятое. Совпадение, дежавю, закономерность — называть можно, как угодно.

Сравниваем список травмированных игроков «Трактора» по состоянию на середину октября 2017 и 2018 годов.

2017 год

Травмированы: Линус Видель, Виталий Кравцов, Юрий Петров, Евгений Рясенский, Александр Шинин.

2018 год

Травмированы: Артем Пеньковский, Рихард Гюнге, Александр Шаров. Несколько матчей пропустил Пол Щехура.

Вратари

2017 год

Василий Демченко: сыграно 8 матчей, в его активе 17 пропущенных шайб. Коэффициент надежности - 2,73 шайбы за игру с процентом отраженных бросков - 92,3%.

Павел Францоуз: сыграно 10 матчей, в активе 21 пропущенная шайба, Коэффициент надежности - 2,38 шайбы за игру и процент отраженных бросков - 93%.

Не самая плохая статистика, но в конце регулярного чемпионата и особенно в плей-офф эти цифры у вратарей «Трактора» были гораздо более впечатляющими.

2018 год

Василий Демченко: сыграно 10 матчей. Коэффициент надежности 3,05.

Александр Судницин: сыграно 9 игр. Коэффициент надежности 3,02.

Оба вратаря пропустили по 25 голов. Налицо нестабильность. Ждем, что она исправится, как в прошлом сезоне.

Оборона

Год назад всего три хоккеиста были с нулевым показателем полезности, и все остальные защитники «Трактора» имели минус. Лидеры в кавычках — Кирилл Кольцов и Ник Бэйлен. У Кольцова этот показатель далее будет прогрессировать в отрицательную сторону до неприличных «-18», Бэйлен свои промахи в обороне смог компенсировать набранными баллами за результативность, особенно в большинстве.

Сейчас ситуация практически идентичная. Ни один защитник не имеет положительного баланса по «плюс-минус». Вновь лидер по «минусу» Бэйлен, но он заработал 7 очков за результативность.

Нападение

2017 год

В списке лучших по результативности: Щехура, Якуценя, Виделль, Гюнге, Полыгалов. Все, правда, с минусами по полезности.

2018 год

Вновь выше легионеры и рядом наши: Бергстрем, Щехура, Полыгалов, Стоа, Кравцов. И точно так же, ни у одного нет положительного показателя «плюс-минус». Забиваем ненамного, но меньше, 31 шайба год назад, 28 сейчас. Пропускаем больше, но тоже пропасти в показателях нет. 41 в прошлом сезоне после 15 матчей, и 51 в этом после 16. 0:5 в Уфе статистику подухудшили.

Итак, по линиям все ясно — просто зеркальная похожесть. Как вишенка на торте ко всем этим показателям — удаления за нарушения численного состава. Год назад это просто жутко злило руководство «Трактора», в этом сезоне все повторяется — почти в каждой игре не получается сосчитать до пяти.

Решения клуба

До определенного момента опять все совпадает. 9 октября 2017 года разгромное поражение 1:7 от Ак Барса стало импульсом для наведения шороху в тренерском штабе. Был уволен ассистент Анвара Гатиятулина Виталий Ячменев, остальным, если мягко выразиться, «было поставлено на вид». Самого же Гатиятулина решено оставить работать. Чем закончился сезон — всем известно. Тогда такие терапевтические меры дали необходимый эффект.

Нечто подобное постарался сделать «Трактор» и этой осенью. После первой выездной серии с позорными 0:8 от «Йокерита» и 1:6 от «Спартака» произведены точечные изменения в тренерском штабе. Рокировка с «Челметом» Гусманов — Тертышный, возвращение в обойму Соколова. Плюс заявление генменеджера Губарева о том, что волюнтаристские решения приниматься не будут, но терпение небезгранично. И даже условная граница этого терпения обозначена, «момент истины» - окончание домашней и выездной серии, 6 матчей. Из этих шести 3 выиграли, 3 проиграли. Вроде бы и 50%, а вроде бы и очень мало, учитывая соперников. Куньлунь и Амур точно должны были обыгрывать, а не так безвольно отдавать матчи, почти ничего не забивая.

Герман Титов все сделал сам.

«Сложившиеся семейные обстоятельства не позволяют мне продолжить сотрудничество с «Трактором». Решение это взвешенное и своевременное, когда впереди у команды три четверти регулярного чемпионата», - сказал Герман Титов.

Что ж, достойный человеческого уважения шаг. Теперь и.о. рулевого «Трактора» - Алексей Тертышный, совсем недавно руководивший «Челметом». Смена главного тренера все-таки состоялась.

Пожалуй, только в тренерском пункте и расходятся две практически одинаковые истории стартов двух сезонов. Прошлый принес «черно-белым» хоть и сенсационные, но вполне заслуженные бронзовые медали. Что будет в этом — сложно предугадать. Либо команда сплотится вокруг нового тренера, раскрепостится психологически, поймают свой кураж вратари и «Трактор» поедет вверх по турнирной таблице, а потом зажжет в плей-офф. Тем более, что исполняющий обязанности главного тренера теперь — свой, челябинский, и поддержка болельщиков точно будет. Либо так и будет чередовать яркие матчи с сериями унылых поражений, останется на подступах к кубковой восьмерке и будет заново создавать команду в межсезонье.

Казалось бы, старт одинаковый, фундамент практически один, а здания на нем построить можно разные. Медальный небоскреб или неплейоффную «хрущевку».