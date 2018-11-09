Дзюдоист из Магнитогорска завоевал «золото» на первенстве России среди юношей в Тюмени

Стартовый день первенства страны по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 18-ти лет принес сборной Челябинской области золотую медаль. Ее добыл ученик магнитогорского тренера Сергея Щербинина Григорий Швецов в весовой категории 46 килограммов. Он одержал на тюменском татами шесть побед.

Успех дался южноуральцу очень нелегко. Четвертьфинальная схватка с представителем Хакасии продолжалась 12 минут 28 секунд вместо четырех минут, отведенных по регламенту на поединок. А в финальной встрече с победителем первенства страны-2018 среди юношей до 15 лет Тимуром Арбузовым Швецов угодил в очень тяжелую ситуацию, но не позволил сопернику довести до конца болевой прием на руку. В итоге у Григория первая в спортивной карьере золотая награда первенства России.

« Очень рад победе своего воспитанника! Мне кажется, что это тот случай, когда победа досталась, хоть и с большим трудом, но абсолютно заслуженно, - отметил тренер Швецова Сергей Щербинин. – Григорий большой трудяга, скромный парень, который без лишнего пафоса идёт к своей цели. Так получилось, что из шести проведённых встреч три закончились в дополнительное время. Финальная схватка получилась, на удивление, самой лёгкой. Правда, Григорий чуть было не попался на болевой приём, а, вернее, попался, но вытерпел и вышел с честью из опасного положения».

В состязаниях в Тюмени выступают 785 дзюдоистов, в том числе - 468 юношей и 317 девушек 2002 -2004 годов рождения. Поединки продлятся еще три дня и завершатся в воскресенье, 11 ноября. Также в воскресенье пройдет официальная церемония награждения победителей.