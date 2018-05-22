Дзюдоистка из Магнитогорска добыла «бронзу» Кубка Европы в Польше

Виктория Соколова из Магнитогорска (Челябинская область) добыла «бронзу» Кубка Европы в Польше, в котором участвовали 513 юношей и девушек до 18-ти лет из 30-ти стран, в том числе из неевропейских: Бразилии, США, Японии и Зимбабве.

В составе сборной России выступала еще одна спортсменка из Челябинской области - копейчанка Анастасия Холодилина. Обе участницы сражались в тяжелой весовой категории (свыше 70-ти килограммов). Виктория выиграла бронзовую медаль, а Анастасия заняла седьмое место.

Бронзовый призер первенства России-2017 Виктория Соколова взяла верх над хозяйкой татами Оливией Вознизак, однако не справилась с турчанкой Хилал Озтюрк. В «утешительном» турнире за бронзовую награду ученица тренера Олега Бенько нанесла поражение Петре Фараго, третьему призеру первенства России Полине Генераловой из Краснодарского края и Марии Литковска из Польши.

Прошлогодняя победительница первенства страны Анастасия Холодилина начала соревнования с проигрыша француженке Леа Фонтейн. Но затем в «утешении»" превзошла итальянку Асю Тавано и Саломею Макишвили из Грузии. Дальнейший путь к «бронзе» ей преградила японка Ион Ямаки.

А в общекомандном зачете россияне опередили представителей родины дзюдо. У наших соотечественников оказалось 15 наград, из них пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых. Японцы выиграли девять медалей, в том числе пять золотых, одну серебряную и три бронзовых, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.

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