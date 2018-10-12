Герман Титов: К ребятам претензий нет, за исключением того, что не забросили

Челябинский «Трактор» потерпел разгромное поражение на выезде от уфимского «Салавата Юлаева» - 0:5.

Мачт в Уфе был последним в выездной дальневосточной серии для подопечных Германа Титова. До этой встречи «Трактор» выиграл только один матч из трех: челябинцы проиграли китайскому «Куньлуню» и хабаровскому «Амуру», но с разгромным счетом 7:2 обыграли «Адмирал» из Владивостока.

Улучшить статистику «черно-белым» не удалось. Начали челябинцы встречу хоть и мощно, но сил у них хватило только на первый период. И только на то, чтобы оставить свои ворота в неприкосновенности. Два оставшихся остались за хозяевами льда. Дважды отличились Тему Хартикайнен и Владимир Жарков. Точку в матче поставил Филип Ларсен. 5:0 – победа «Салавата Юлаева».

«Счет на табло. В принципе, до пропущенного гола играли на равных. Ребята старались, имели моменты, но не забили, а потом пропустили два гола во втором периоде. Вроде вышли настроенными на третий период, но тут же пропустили. Без голов не бывает побед. К ребятам претензий нет, за исключением того, что не забросили», - отметил на послематчевой конференции главный тренер «Трактора» Герман Титов.

«Трактор» занимает сейчас десятое место в Конференции Восток. Следующий матч «черно-белые» проведут 16 ноября у себя дома. В гости к подопечным Германа Титова пожалует новосибирская «Сибирь».

Фото: ХК «Трактор»