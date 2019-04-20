Главным тренером "Трактора" стал Петерис Скудра

Челябинский "Трактор" обрёл главного тренера. Им стал 45-летний латвиец Петерис Скудра.

Соглашение с новым главным тренером подписано на один год, сооющили в пресс-лужбе ХК «Трактор».

"Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для «Трактора» кандидатура в условиях построения совершенно новой команды. Это специалист топ-уровня, имеющий серьезный опыт работы с клубами КХЛ. Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью. Кроме того, Петерис Скудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный", - сказал директор "Трактора" Борис Видгоф.

В послужном списке в качестве игрока у Петериса Скудры выступления за клубы НХЛ «Питтсбург Пингвинс», «Бостон Брюинс», «Баффало Сэйбрс». В России он защищал ворота таких команд, как «Ак Барс» и ЦСКА. Также играл в составе сборной Латвии. Тренерская карьера Петериса Скудры началась в 2011 году работой в череповецкой «Северстали» , позже - в новосибирской «Сибири». В качестве главного тренера с 2013 года в течение 5 сезонов руководил нижегородским «Торпедо», неизменно добиваясь попадания в плей-офф.

Новый главный тренер челябинского "Трактора" дал первое интервью после назначения.

- Каковы ваши первые эмиции после назначения?

- "Трактор" - один из самых старейших в лиге клубов. В Челябинске очень богатые традиции, великие хоккеисты, великие тренеры. Конечно, впечатления очень положительные и почетно быть частью такой команды, организации и такого хоккейного региона.

- Долго принимали решение?

- Нет, решение принимал недолго. Общаясь с руководством понял, насколько здесь серьезный подход к «Трактору» и к развитию всей организации в целом. Это все очень сильно подкупает. Огромное спасибо руководству клуба, что доверили. Буду стараться не подвести.

- Работа с «Трактором» - новый вызов?

- Новый клуб и смена места работы – это всегда вызов. Тот этап, который был у меня в Нижнем Новгороде, дал мне очень многое как тренеру. Сейчас для меня новые возможности, чтобы реализовать то, что я не смог осуществить ранее. Мы все вместе будем работать над тем, чтобы «Трактор» добивался успехов, шел вперед и радовал болельщиков. Будем ставить перед собой только самые высокие задачи.

- Какие первые планы работы в Челябинске?

- Сейчас, в первую очередь, хочется посмотреть на молодых и местных ребят, кто есть в вертикали. Будем надеяться, что ребята хотят работать. Если они этого будут хотеть, то начнут быстро развиваться. Молодежь, селекция, предсезонные планы – это мы уже обсуждаем и расписываем, чтобы к началу сезона быть готовыми на все сто процентов.

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