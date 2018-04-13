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09:37
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ХК «Трактор» предложил главному тренеру Анвару Гатиятулину новый улучшенный двухлетний контракт

ХК «Трактор» предложил главному тренеру Анвару Гатиятулину новый улучшенный двухлетний контракт. Сейчас наступает этап ведения переговоров.

Об этом сообщила руководитель службы PR-проектов Елена Ермолаева. Информацию подтвердил генеральный менеджер ХК «Трактор» Евгений Губарев.

«Действительно, мы получили во время игр плей-офф от агентов Гатиятулина проект его будущего контракта . Однако во время проведения столь ответственных матчей эти финансовые вопросы Клуб не рассматривал . Все внимание было нацелено исключительно на хоккей. При этом , учитывая высокие результаты, показанные «Трактором» , в настоящий момент мы сделали Анвару Гатиятулину достойное предложение, рассчитанное на два сезона. В абсолютном выражении новый контракт получился даже лучше, чем был в предыдущие два года. Приступаем к ведению переговоров", - генеральный менеджер ХК «Трактор» Евгений Губарев.

Напомним, перед начало сезона Дубровский ставил задачу перед руководством хоккейного клуба в этом году попасть в финал Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Под руководством Анвара Гатиятулина задача выполнена.

Хоккеисты «Трактора» получили бронзовые медали КХЛ. Команда уступила в финале Восточной конференции КХЛ «Ак Барсу» со счетом 0-4.

Клуб повторил достижения сезонов 1976/77, 1992/93, 1993/94 и 2011/12. В сезоне-2017/18 «Трактор» отпраздновал 70-летие, одержал 41 победу и забил 171 гол. Наивысшее достижение команды в КХЛ - выход в финал розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне 2012/13. Тогда челябинцы в шести матчах проиграли финальную серию московскому «Динамо».

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