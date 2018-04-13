ХК «Трактор» предложил главному тренеру Анвару Гатиятулину новый улучшенный двухлетний контракт

Об этом сообщила руководитель службы PR-проектов Елена Ермолаева. Информацию подтвердил генеральный менеджер ХК «Трактор» Евгений Губарев.

«Действительно, мы получили во время игр плей-офф от агентов Гатиятулина проект его будущего контракта . Однако во время проведения столь ответственных матчей эти финансовые вопросы Клуб не рассматривал . Все внимание было нацелено исключительно на хоккей. При этом , учитывая высокие результаты, показанные «Трактором» , в настоящий момент мы сделали Анвару Гатиятулину достойное предложение, рассчитанное на два сезона. В абсолютном выражении новый контракт получился даже лучше, чем был в предыдущие два года. Приступаем к ведению переговоров", - генеральный менеджер ХК «Трактор» Евгений Губарев.

Напомним, перед начало сезона Дубровский ставил задачу перед руководством хоккейного клуба в этом году попасть в финал Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Под руководством Анвара Гатиятулина задача выполнена.

Хоккеисты «Трактора» получили бронзовые медали КХЛ. Команда уступила в финале Восточной конференции КХЛ «Ак Барсу» со счетом 0-4.

Клуб повторил достижения сезонов 1976/77, 1992/93, 1993/94 и 2011/12. В сезоне-2017/18 «Трактор» отпраздновал 70-летие, одержал 41 победу и забил 171 гол. Наивысшее достижение команды в КХЛ - выход в финал розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне 2012/13. Тогда челябинцы в шести матчах проиграли финальную серию московскому «Динамо».