Легендарный биатлонист Александр Тихонов запел в Уйском районе

Легенда советского биатлона Александр Тихонов побывал на своей малой родине - в селе Уйском Челябинской области, чтобы наградить победителей традиционных лыжных гонок имени себя и - более того - спеть для участников спортивного события.

Лыжня Александра Тихонова, состоявшаяся на Южном Урале в 37-й раз, собрала в Уйском районе более двухсот спортсменов. Родина легендарного биатлониста не подвела - команда Уйского района завоевала в состязаниях первое место, заработав 571 очко. На втором месте - лыжники из Верхнеуральского района с результатом в 519 очков. На третьем – команда Красноармейского района (443 очка). Челябинск оказался на предпоследнем, 13-м месте, заработав всего 108 очков. На последней позиции Куса с 71-м очком.

Четырехкратный олимпийский чемпион дал старт гонкам и наградил лидеров лыжни, не забыв и о доброй песенной традиции. В этот раз Александр Тихонов исполнил для земляков две композиции.

Будущая легенда советского биатлона родился в селе Уйском Челябинской области второго января 1947 года (тогда это был Колхозный район). Является четырехкратным олимпийским чемпионом, серебряным призером зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратным чемпионом мира, пятнадцатикратным чемпионом СССР, чемпионом спартакиады СССР, обладателем Кубка СССР 1978 года. Президент (199-2008), вице-президент (2008-2010) Союза биатлонистов России. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (2002-2009). Заслуженный мастер спорта СССР с 1968 года. Член КПСС с 1975 года.

Рекорд Александра Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002-го года, а по золотым медалям чемпионатов мира - до 2009-го.

Александр Тихонов - кавалер Олимпийского Ордена Славы (февраль 1999-го года). В 1977-м году мировая общественность назвала его «Мистер биатлон». Признан легендой российского спорта XX века.

Фото с сайта администрации Уйского района