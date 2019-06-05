Лучшие гимнасты России выступят в Челябинске на турнире «Орленок»

Шестого июня в Челябинске стартует Всероссийский турнир по спортивной гимнастике «Орленок», посвященный Дню России. В течении четырех дней спортсмены из 18 городов России побороться за титулы сильнейших, за кубки, медали и памятные призы.

Всероссийский турнир по спортивной гимнастике «Орлёнок» будет проходить в Челябинске уже в третий раз. Соревнования пройдут как в личном, так и в командном зачетах. Ожидается большое количество участников, в прошлом году соревнования собрали более 180 сильнейших спортсменов нашей страны. Об этом сообщают организаторы турнира.

«Мы рады всем участникам и гостям, кто приедет к нам показать своё мастер и защитить честь своих школ. Уверены, что проведём эти соревнования ничуть не хуже, чем в прошлом году», - говорит председатель Федерации по спортивной гимнастике Владимир Червоткин.

Открытие турнира состоится шестого июня в 17:00 по адресу: Свердловский проспект 84А. Вход свободный.