«Металлург» потерпел поражение во втором матче серии с «Салаватом Юлаевым»

В среду, 27 февраля, магнитогорский «Металлург» на своем льду уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». Счет в серии сравнялся -1:1.

Второй матч четвертьфинала Восточной Конференции КХЛ прошел полностью под диктовку уфимского клуба. В первом периоде «Салават Юлаев» забросил в ворота «сталеваров» две безответные шайбы. Как под копирку сложилась и вторая двадцатиминутка. После 40 минут игрового времени на табло горело уже 0:4.

В заключительной трети матча «Металлургу» удалось «размочить» счет. Отличился Михал Булирж. Итог матча неутешителен – 1:4 поражение подопечных Йозефа Яндача, счет в серии – 1:1.

«Сегодня у нас ничего не получилось. Такая игра плей-офф, где мы уже в первом периоде 2:0 проигрывали. Потом было тяжело играть, Уфа действовала хорошо в обороне. Поэтому мы хотим забыть об этой игре и готовиться к следующей», - сказал после матча главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач.

Следующие матчи серии плей-офф магнитогорский «Металлург» проведет в Уфе первого и третьего марта.

Челябинский «Трактор» сегодня, 28 февраля, сыграет в Екатеринбурге второй матч против «Автомобилиста.

Фото: ХК «Металлург»