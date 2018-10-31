Под комсомольские песни: челябинский «Трактор» обыграл «Спартак»

Челябинский «Трактор» одержал разгромную победу над «Спартаком» из Москвы.

Матч челябинского «Трактора» с московским «Спартаком» проходил под знаком 100-летия со дня основания ВЛКСМ. В ледовой арене имени Валерия Белоусова царила атмосфера советских времен. Фанатов «черно-белых» встречал Владимир Ильич Ленин. В образе вождя пролетариата предстал один из сотрудников пресс-службы клуба.

Для болельщиков звучали пионерские и комсомольские песни. Они сами могли взять в руки горны и барабаны и исполнить позывные и дроби, а также вступить в ряды хоккейных «пионеров» и сдать нормы ГТО. Фанатам также было предложено поднимать гири и на время на весу подержать спортивную сумку с экипировкой хоккеиста. Весит она порядка 20 килограммов.

Перед началом матча под своды арены был поднят персональный стяг Геннадия Иконникова. Мастер спорта СССР в «Тракторе» провел девять сезонов, сыграл 340 матчей. В 1996 году Иконников вернулся в команду мастеров сначала на должность видеоператора, потом работал помощником по защитникам. Он и по сей день трудится в «Тракторе» инженером сервиса.

Челябинцы к матчу со «Спартаком» подошли с неутешительными результатами. Последние три выездных поединка подопечные Алексея Тертышного проиграли. Челябинцы потерпели поражения от череповецской «Северстали» - 0:4, ярославского «Локомотива» - 0:1 (ОТ) и нижнекамского «Нефтехимика» - 1:4. Желание реабилитироваться у «черно-белых» было огромное. Они и рванули с места в карьер. Уже на третьей минуте «Трактор» открыл счет. Автором первой заброшенной шайбы стал Александр Рыбаков. Затем отличились Игорь Полыгалов и Райан Стоа. 3:0 – с таким счетом команды ушли на первый перерыв.

На матче присутствовал бронзовый призер чемпионата СССР 1976/1977 в составе «Трактора», чемпион мира и Европы 1980/1981, председатель Федерации хоккея Челябинской области Николай Макаров. (прим. ред.: эксклюзивное интервью с Николаем Макаровым готовится к публикации).

«Атмосфера сумасшедшая на матче была. Болельщики, видимо, уже привыкли, что «Трактор» не балует их голами, а тут сразу три в первом периоде. И, конечно, комсомольская атмосфера, видимо, повлияла. Не могу сказать, что именно комсомол помог, но он всегда вдохновлял нас на какие-то свершения», - отметил Николай Макаров.

Во втором отрезке «красно-белым» удалось отквитать одну шайбу и пропустить еще раз. Антон Глинкин стал, как это выяснилось потом, автором победного гола. 4:1 – победа «Трактора».

«У нас до этого не работало большинство, а сегодня оно сработало. Отсюда, наверное, такой результат. С меньшинством ребята справились, молодцы. В третьем периоде постарались строго сыграть от обороны, что, в принципе, и сделали», - отметил на пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Сегодня, 31 октября, подопечные Алексея Тертышного отправится в Астану, чтобы первого ноября сыграть с «Барысом».

Фото: Инна Шемаева