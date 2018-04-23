Россияне потерпели первое поражение на юниорском чемпионате мира по хоккею. В третьем матче против команды Финляндии наши спортсмены уступили с минимальным счетом 4:5.

Ф‪инны усилиями Никласа Нордгрена открыли счёт уже на пятой минуте встречи. Но Александр Жабреев практически сразу сравнял, а Кирилл Марченко реализовал большинство и вывел россиян вперёд, 2:1. Правда, удержать преимущество до перерыва не удалось, двадцатиминутка завершилась равенством 2:2. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

За пять минут до второго перерыва Иван Морозов с передач Даниила Журавлева и Александра Жабреева забросил третий гол российской сборной в этом матче, а спустя минуту Павел Дорофеев реализовал большинство и сделал счёт 4:2 в пользу россиян. Правда, под занавес периода финнам удалось отыграть одну шайбу – 4:3.

В третьей двадцатиминутке финны смогли дважды подряд поразить ворота Амира Мифтахова и установить окончательный счёт этого матча, 5:4.

Лучшим игроком матча в составе россиян был признан Амир Мифтахов.