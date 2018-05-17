«Российский азимут-2018» приглашает к участию любителей бега с компасом всех возрастов

В Челябинске в субботу, 19-го мая, пройдут традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут-2018». К участию приглашаются горожане от десяти до 75-ти лет и старше.

Место проведения – городская лыжная база (улица Лесопарковая, 2-а), где каждый любитель активного образа жизни получит спортивную карту с обозначенными контрольными пунктами. Дистанция предстоит несложная, длиной около двух километров.

Тот, кто предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте, можете попробовать свои силы в велоориентировании. Для самых маленьких соревнования пройдут на небольшой площадке с расставленными контрольными пунктами (лабиринт).

«Российский азимут» проводится в нашей стране с 2006-го года, собирая десятки, сотни тысяч участников, и считается самым массовым состязанием ориентированию в мире. В Челябинске ожидается выход на старт не менее трех тысяч участников.

Более подробная информация о массовых всероссийских соревнованиях в столице Южного Урала содержится здесь.

Фото региональной дирекции ФСК «ГТО»