«Сектор «А» урбанистам и общественникам: Прекратите сводить политические счеты за счет команды

Болельщики сектора «А» написали открытое письмо в поддержку челябинского «Трактора», на который в последнее время слишком много атак со стороны урбанистов и активистов-общественников. Фанаты требуют прекратить сводить политические счеты за счет команды.

Открытое письмо в поддержку челябинского «Трактора» появилось сегодня, 19 февраля, в официальной группе движения «Сектор А». Болельщики отмечают, что в этом году команда «Трактор» в связи с огромным количеством травм показывает не самый лучший хоккей, но они продолжают верить в родной клуб.

«Наше движение в течение десяти лет поддерживает команду и в радости, и в горе. Все, кто следит за «Трактором» все эти годы, знают, что мы были на острие атаки против руководства «Трактора» в сезоне 2009-2010 годов, и на то были конкретные и явные причины в виде хамского отношения к болельщикам и нежелания руководства что-либо менять в лучшую сторону. Сейчас же мы наблюдаем за планомерной атакой на «Трактор» и руководство клуба. Так называемые урбанисты предлагают лишить «Трактор» финансирования, фактически убить единственную профессиональную команду с 70-летней историей, играющую на высшем уровне. Люди, радеющие за велосипедные дорожки в городе, где шесть месяцев лежит снег, предлагают лишить огромную армию болельщиков радости», - говорится в обращении болельщиков.

Также фанаты команды отмечают, что если пойти на поводу у так называемых активистов-общественников, то Челябинск может потерять самый главный позитивный бренд.

«Очевидно, что активность псевдо-доброжелателей совпадает с выборным годом и несет прежде всего политическую окраску. Мы понимаем весь абсурд просьб «урбанистов», и поэтому ранее не отвечали, но сейчас решили ответить, так как складывается мнение в прессе, что «Трактор» никому не нужен и никто не готов за него постоять, а это огромное заблуждение. На данный момент движение «Сектор А» не видит причин менять руководство, с которым мы в прошлом сезоне выиграли бронзовые медали. «Трактору» сейчас нужна поддержка болельщиков и всех здравых людей, по-настоящему радеющих за команду. Мы требуем прекратить атаки на «Трактор» и сведение политических счетов за счет команды», - говорится в сообщении.

Данное обращение будет направленно в Законодательное Собрание Челябинской области.

Напомним, ранее общественник Николай Ольховский написал обращение к депутатам Законодательного собрания Челябинской области от «Справедливой России», в котором потребовал внести поправки в областной бюджет на 2019 год, исключающие финансирование ХК «Трактор» до увольнения директора клуба Сеничева и генерального менеджера Губарева. Освободившийся один миллиард рублей он предложил направить на закупку трамваев производства УКВЗ для городов Челябинской области.