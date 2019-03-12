«Солнечная долина» завершает бархатный горнолыжный сезон льготными акциями

Зимний сезон 2018-2019 годов продлится на горнолыжном курорте "Солнечная долина" под городом Миасс Челябинской области до 14 апреля и порадует любителей активного отдыха целым букетом льготных акций и скидок.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" пресс-секретарь ГЛК "Солнечная долина" Анна Куцбах, весной снега на склонах еще достаточно, а солнце светит ярче и световой день дольше. С 11 марта до 14 апреля на курорте действует акция: "1+1=3", позволяющая при покупке двух ски-пассов на 25 подъемов каждый третий получить совершенно бесплатно. Кроме того, по акции "Жаркий снег" в будние дни гости Солнечной долины могут получить напрокат сноубордическое или горнолыжное оборудование и кататься целых четыре часа всего за тысячу 200 рублей.

В перерывах между спусками можно расслабиться в кофейне на вершине горы Известная и распробовать вкус лавандового рафа, плотно поесть в одном из ресторанов курорта или посетить концептуальную кофейню "PollyPro".

Подробная информация об акциях ГЛК "Солнечная долин" размещена на сайте курорта и в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук.