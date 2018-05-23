17:31
Состав «Трактора» пополнил американец Райан Стоа
Состав Челябинского «Трактора» пополнил американец Райан Стоа. В прошлом сезоне форвард был одним из лидеров московского «Спартака».
«Трактор» заполнил последнюю легионерскую позицию, подписав американца Райана Стоа. Контракт с 31-летним нападающим рассчитан на один сезон.
В сезоне 2017/2018 форвард набрал 30 очков (15+15) в 57 матчах при показателе полезности «+7».
Также Стоа в минувшем сезоне выступил в составе сборной США на Олимпиаде в Корее. Об этом сообщает пресс-служба клуба.