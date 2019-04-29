Спортсменка из Златоуста добыла шестое «золото» чемпионата России по боксу

Спортсменка из Златоуста (Челябинская область) Анастасия Белякова в шестой раз завоевала «золото» чемпионата России по боксу среди женщин, который завершился в Кемерово в минувшие выходные.

В финальном бою воспитанница заслуженного тренера России Евгения Тарасова, как и в полуфинале, встретилась с соперницей из Москвы. И также очень уверенно переиграла Анастасию Эсман, не позволив ей проявить свои сильные качества.

Как сообщил пресс-атташе федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко, Анастасия Белякова ранее становилась сильнейшей спортсменкой страны в 2012-м, 2013-м, 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2019-м годах. Наша знаменитая землячка также является чемпионкой Европы и мира-2014, серебряной медалисткой чемпионата планеты и бронзовым призером Олимпийских игр-2016.

В Кемерово спортсменки Челябинской области также завоевали «серебро» и три «бронзы» и второе место в командном зачете среди всех регионов России. Серебряная медаль - у челябинки Оксаны Трофимовой (75 килограммов). «Бронзу» получили заслуженный мастер спорта России Александра Кулешова (51 килограмм), мастера спорта Елизавета Карташкова (54 килограмма) и Ланна Малюганова (64 килограмма).

Российский чемпионат в Кемерово был отборочным на чемпионат мира по боксу среди женщин, который стартует в начале октября в Улан-Удэ. На чемпионате планеты будут разыграны путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.