«Трактор» отказался продлевать контракты с 14 хоккеистами

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» начинает формировать команду на новый сезон. Кадровые решения неожиданные.

В связи с истечением срока контрактов «Трактор» покидают защитники Александр Шинин, Алексей Петров, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Григорий Желдаков, Евгений Рясенский, а также форварды Александр Бергстрем, Данил Губарев, Рихард Гюнге, Егор Дугин, Семен Кокуев, Александр Рыбаков, Райан Стоа и Йонас Энлунд. «Хоккейный клуб «Трактор» благодарит игроков за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ, в апреле челябинский «Трактор» обрёл нового главного тренера. Им стал 45-летний латвиец Петерис Скудра. Соглашение с ним подписано на один год.

«Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для «Трактора» кандидатура в условиях построения совершенно новой команды. Это специалист топ-уровня, имеющий серьезный опыт работы с клубами КХЛ. Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью. Кроме того, ПетерисСкудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный», - сказал директор "Трактора" Борис Видгоф.

Напомним, четвертого апреля, на пресс-конференции для журналистов врио губернатора Алексей Текслер рассказал о кадровых перестановках в челябинском «Тракторе». Клуб покидают директор Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев. Назначенному куратору клуба Борису Видгофу предстоит проанализировать состояние команды. Также перед ним стоят задачи по выбору главного тренера и формированию команды. Пятого апреля прошло заседание общего собрания членов ХК «Трактор», на котором был рассмотрен ряд важных вопросов.

Новым президентом хоккейного клуба «Трактор» избран Алексей Текслер, директором – Борис Видгоф.