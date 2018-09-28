«Трактор» падает, «Металлург» поднимается

Челябинский «Трактор» на своем льду потерпел поражение от ярославского «Локомотива». Магнитогорский «Металлург» выиграл у московского «Динамо» в «перестрелке».

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» никак не может выбраться из «игровой» ямы. Подопечные Германа Титова продолжают терпеть поражения, теряя очки и все ниже опускаясь в турнирной таблице. Из десяти проведенных матчей в КХЛ «черно-белые» выиграли только три. Команда опустилась на одиннадцатую позицию в конференции Восток. В общей таблице чемпионата КХЛ «Трактор» располагается на 22 месте. Хуже обстоят дела только у минского «Динамо», «Адмирала» из Владивостока и новосибирской «Сибири».

Начало матча с ярославским «Локомотивом» «Трактор» выиграл. На шестой минуте Александр Рыбаков с передачи Игоря Исаева открыл счет – 1:0. Но под занавес стартового периода гости его сравняли. Дебют второго отрезка остался за «Локомотивом», который увеличил отрыв в счете – 1:2. «Трактор» старался оставшееся время матча изменить ход встречи, но подопечным Германа Титова это не удалось.

«Команда играла здорово. Хоть мы и проиграли. Конечно, счетом я не доволен. Но мы все 60 минут держали ту линию, которую хотим видеть. Была агрессия, нацеленность на ворота, но соперник наказывал нас за каждую ошибку. Нужно это перетерпеть и двигаться дальше», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Следующий матч «Трактор» также проведет на своем льду. 29 сентября команда будет принимать череповецкую «Северсталь».

Магнитогорский «Металлург» порадовал своих болельщиков настоящим «валидольным» матчем с московским «Динамо». То, что происходило на льду, болельщики уже окрестили «голевым весельем». На двоих команды забросили одиннадцать шайб. Это была настоящая хоккейная «перестрелка», которую выиграл «Металлург», одолев москвичей в овертайме – 6:5 (ОТ).

Следующим соперником «Металлурга» станет ярославский «Локомотив». Матч состоится 29 сентября.