"Трактор" принимает обидчика "Металлурга" - "Сибирь"

Магнитогорский «Металлург» всухую проиграл аутсайдеру чемпионата. Новосибирская «Сибирь» без труда переиграла подопечных Йозефа Яндача.

В воскресенье на матч с новосибирской «Сибирью» магнитогорцы вышли без своего капитана. Сергей Мозякин пропустил игры из-за травмы. Голкипер соперников Дэнни Тэйлора провел, пожалуй, один из лучших матчей в карьере. Он смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Первую шайбу «Сибирь» забросила, воспользовавшись ошибкой хозяев льда. На 50 минуте встречи «Магнитка» оставила шайбу в зоне атаке без присмотра и Максим Казаков без труда переиграл Василия Кошечкина. Магнитогорцы пытались отыграться, заменила вратаря на шестого полевого игрока и снова пропустили. 2:0 – победа «Сибири».

«В первом периоде еще какие-то параметры нашей игры были в порядке, а со второго периода плохо играли, «Сибирь» была лучше в движении, а мы опять сделали большие индивидуальные ошибки, как в прошлой игре. В третьем периоде допустили решающую ошибку, после чего стало тяжело отыграться. Попробовали сыграть вшестером, но неудачно сыграли в ситуации на синей линии. Соперник набрал свои два очка вполне заслуженно», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач.

Сегодня, 16 октября, магнитогорский «Металлург» на своем льду принимает уфимский «Салават Юлаев». Челябинский «Трактор» ждет в гости новосибирскую «Сибирь».

Фото: ХК "Металлург"