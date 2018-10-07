«Трактор» разгромил «Адмирал». "Металлург" преодолел "Амур"

Южноуральские хоккейные клубы подарили фанатам хоккея хорогие выходные. Обе команды одержали победы на выезде в дальневосточном турне.

Сегодня, седьмого октября, "Трактор" и "Металлург" провели очередные матчи в турнире Континентальной Хокккейной Лиги. Челябинцы гостили у "Адмирала" во Владивостоке. Хозяева стартовали в домашней серии с поражений от «Автомобилиста» и «Металлурга». «Трактор» приехал во Владивосток из Китая, где уступил «Куньлуню».

Начало первого периода ни предвещало такой концовки матча. Челябинец Игорь Полыгалов на 55 секунде открыл счет. Хозяева льда в концовке периода ответили заброшенной шайбой - 1:1.

Второй период остался за "Трактором": Пол Щехура, Виталий Кравцов, Йонас Энлунда. А затем уже в третьем периоде Артем Пеньковский и дважды Щекура поражали ворота соперника. Ответить "Адмирал" на это смог лишь однажды. 7:2 - победа "Трактора".

"Хочу поздравить ребят и болельщиков, которые долго сюда летели, с победой. Благодарю их, что они нас поддерживали, их было слышно. «Адмирал» - хорошая команда, быстрая, агрессивная. Они нацелены на ворота всегда. Мы настраивались на такую игру. С «Куньлунем» играли беззубо, сегодня же ребята выполнили установку на матч", - сказал после матча главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Что могу сказать, такие матчи бывают. Очень много ошибок совершили, за которые соперник нас наказал. Будем разбирать эти ошибки, смотреть видео и готовиться дальше", - сказал на пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов.

Следующий матч "Трактор" проведет девятого октября. Команда Герамана Титова переезжает в Хараровск, где будет гостить у местного "Амура".

Магнитогорский "Металлург" сегодня также не отдыхал. "Сталевары" встречались с хабаровским "Амуром". Игра была похожа на "хоккейные качели". Команды обменивались заброшенными шайбами и южноуральцы в этом поединке одержали победу. Войтек Вольский поставил точку в этом противостоянии - 4:3.

В результате дальневосточного турне «Металлург» взял шесть очков из шести возможных, продлил беспроигрышную серию до шести матчей и в хорошем настроении возвращается в Магнитогорск. 10 октября магнитогорская ледовая дружина примет лидера чемпионата – команду «Автомобилист» из Екатеринбурга.