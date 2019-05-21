В Челябинск снова слетятся гимнасты-«орлята» со всей страны

В Челябинске в третий раз пройдет всероссийский турнир по спортивной гимнастике «Орленок-2019».

Традиционные соревнования, посвященные Дню России, состоятся шестого-девятого июня на площадке школы олимпийского резерва №4 и соберут гимнастов и гимнасток из 18-ти городов России.

«Мы рады всем участникам и гостям, тем, кто приедет к нам показать свое мастерство и защитить честь своих школ. Уверен, что проведем эти соревнования на самом высоком уровне!» - подчеркнул председатель Федерации по спортивной гимнастике Владимир Червоткин.

Спортсмены будут выступать по программам мастеров и кандидатов в мастера спорта первого и второго разрядов в личном и командном зачетах. Ожидается большое количество участников: в прошлом году турнир собрал более 180-ти сильнейших атлетов нашей страны.

«С каждым годом наш турнир привлекает все больше спортсменов, - рассказал исполняющий обязанности директора школы олимпийского резерва № 4 Анатолий Серегин. - Наша школа имеет богатую 60-летнюю историю, и весь ее опыт, традиции, надежды отражены в этих соревнованиях. Множество новых «звездочек» и запоминающихся моментов ожидает нас на «Орленке»!»

Торжественное открытие турнира состоится шестого июня в 17 часов по адресу: Свердловский проспект, 84-А. Вход свободный.