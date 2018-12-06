В Челябинске обсудили старт горнолыжного сезона на Южном Урале

В Челябинске прошла пресс-конференция, посвященная запуску горнолыжного сезона в регионе. На встрече обсудили планы и перспективы традиционных мест зимнего отдыха – горнолыжных курортов Челябинской области. В декабре там пройдет множество ярких событий.

Один из популярных курортов Урала, «Солнечная долина», в этом году открывает уже 17 горнолыжный сезон: на него запланировано 24 спортивных мероприятия. Этой зимой «Долина» запомнится гостям и международным фестивалем Russian Freestyle Games.

«Мы приготовили для наших гостей много интересных событий, а, самое главное, сохранили маршрут «Снегирь», по которому курсирует поезд от Челябинска до нашего курорта. Сейчас полным ходом идет сезон. Уже начала работу новогодняя ярмарка. Так что у нас очень позитивная атмосфера», – рассказывает исполнительный директор ГЛК «Солнечная долина» Ирина Редих.

Недавно курорт выиграл грант на социальную программу для сельских школьников «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд». В рамках проекта этой зимой порядка 4,5 тысяч школьников смогут бесплатно посетить «Солнечную долину» и опробовать зимние виды спорта.

В этом году в «Долине» открыли еще одну сложную трассу: она рассчитана на любителей крутых спусков. Сейчас на курорте идет активное строительство парк-отеля на 200 апартаментов. Сейчас курорт рассчитан на пребывание 600 гостей, а уже в 2019 году их число сможет увеличится. В следующем сезоне планируют к запуску две трассы и дополнительные канатные дороги.

Не первый год с горнолыжным курортом «Солнечная долина» сотрудничает и мобильный оператор Tele2, который улучшает связь на склонах для удобства сноубордистов и лыжников.

«Наша цель – предоставлять нашим абонентам необходимую скорость связи для того, чтобы они могли спокойно пользоваться мобильным интернетом: просматривать страницы, выкладывать свои фотографии и видео. Мы стараемся присутствовать рядом с нашими абонентами, чтобы они могли делиться своими эмоциями и впечатлениями», – отмечает директор челябинского филиала Tele2 Светлана Галилеева.

В 2018 году компания Tele2 вышла за пределы Челябинской области и запустила высокоскоростной мобильный 4G интернет в зонах отдыха на территории республики Башкортостан в Абзелиловском и Белорецком районах. В зоне действия - горнолыжные курорты «Абзаково» и «Металлург», а также озеро «Банное» и город Белорецк. Количество пользователей мобильных услуг в горнолыжный сезон в праздничные и выходные дни вырастает на этих объектах в два раза.

«Мы желаем всем любителям активного горнолыжного отдыха успешного сезона. И надеемся, что мобильный интернет от Tele2 сделает его еще более увлекательным», - добавила Светлана Галилеева.

Спикеры пресс-конференции также добавили, что в этом сезоне на южноуральских курортах пройдут традиционный этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «Лыжный кросс», а также этап Кубка Европы по сноуборду.