В Челябинске подвели итоги фестиваля дворового футбола «Метрошка-2018

На Южном Урале завершился фестиваль детского дворового футбола «Метрошка-2018». Победителями фестиваля в старшей группе стала команда «Спутник» из Копейска. У представителей младшей группы победу праздновала команда «Колхозники» из Челябинска.

Генеральный партнер фестиваля «Русская медная компания», в свою очередь, наградила две южноуральские команды увлекательной поездкой в Санкт-Петербург. В придачу юные футболисты получили по комплекту профессиональной футбольной экипировки.

«В этом году городов на фестивале стало больше, к нам присоединились Оренбургская область и Республика Татарстан, - рассказал президент фестиваля «Метрошка-2018» Дмитрий Борщев. – В нынешнем сезоне мы совершили настоящий прорыв. С появлением на фестивале новых городов-участников приходит понимание, что «Метрошка» покоряет сердца детей и их родителей. Фестиваль запоминается надолго и нравится всем его участникам».

Сегодня «Метрошка» - это огромный шанс и вызов для юных футболистов. Каждый год между дворовыми командами разворачивается упорная борьба. Футболисты стремятся показать свое мастерство и доказать, что дворовые футболисты умеют играть не хуже профессионалов. Ребята, увлекающиеся этим популярным во всем мире видом спорта, получают мощную поддержку. Благодаря первым победам на «Метрошке» кто-то из участников уже в будущем совершит профессиональную футбольную карьеру.

Как это случилось с игроком челябинской команды «Колхозники», чемпионом Суперкубка «Метрошка-2018» Владом Савичевым. Во время поездки в Санкт-Петербург, во время тренировок в Академии «Зенита» на 10-летнего Владислава Савичева обратили внимание тренеры и специалисты знаменитого клуба. Мальчишку из «Колхозников» пригласили принять участие в дополнительных тренировках.

«Влад показал отличную спортивную форму и технику. Проявил волю к победе и желание тренироваться, - прокомментировал ситуацию тренер «Газпром» - Академии ФК «Зенит» Максим Коваленко. – Всего двое ребят из тридцати, проходивших отбор, получили приглашение учиться в нашей академии. В их числе и Влад Савичев».

Пробыв в Питере целую неделю, 10-летний футболист вернулся в Челябинск. Но через 10 дней Владислав вместе с папой вновь отправился в северную столицу России. Здесь юного чемпиона «Метрошки» ждал недельный курс интенсивных тренировок.

Владу Савичеве ведущие специалисты академии ФК «Зенит» предложили два варианта обучения профессиональному футболу. Первая – заочная. Челябинцу придется приезжать в Питер несколько раз в год, проходить недельный курс интенсивных тренировок, сдавать контрольные тесты и возвращаться на родину.

И так это будет продолжаться до тех пор, пока Владу не исполнится 13 лет. С этого возраста мальчишку смогут взять в интернат при академии на стационарное обучение. Второй вариант – мальчику необходимо будет переехать в Санкт-Петербург вместе с родителями и начать регулярные тренировки в академии.

«Мы еще не приняли с родителями окончательного решения, думаем. Мне очень хочется играть в «Зените», - рассказал юный чемпион Влад Савичев. – Мне нравится игра этой команды, я знаю всех игроков. Очень запомнился в Питере матч «Зенита» с французским клубом «Бордо». Очень классными были тренировки и экскурсии по городу».

Футбольную делегацию, благодаря Русской медной компании, поселили в самом сердце Санкт-Петербурга в Гранд-отеле «Невский». Завтракали южноуральцы в отеле. Сытно обедали в столовой футбольной академии «Зенита», а ужинали в кафе на Невском проспекте. Все были всегда сыты и довольны.

По вечерам и в свободное время мальчишки гуляли по набережной Невы, осматривали Дворцовую площадь и Казанский собор. Побывали южноуральские мальчишки и на легендарной «Авроре» и в Кронштадте. Больше всего пацанам запомнились интереснейшие походы в Кунсткамеру и местный океанариум.

Но это ничто, по сравнению с тренировками в академии «Зенита». Мальчишки своими глазами увидели и ногами почувствовали, где учат и воспитывают футболистов, достойных выступать в прославленном «Зените».

«Если сказать в нескольких словах, то это место, где буквально все дышит футболом, - говорит президент «Метрошки» Дмитрий Борщев. – Футбол здесь – главное дело, принцип, царь и Бог. В футбол тут верят, им живут, с ним засыпают и просыпаются. Вот в таком месте оказались наши ребята».

«Мы очень рады, что не ошиблись с проведением такого фестиваля. Видим горящие глаза мальчишек и это радует, - сказала помощник советника президента АО «РМК» Елена Федотова. – В будущем организаторы турнира планируют расширять географию фестиваля, наша компания останется надежным партнером «Метрошки».

В этом году, на проведение фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2018» и поездку чемпионов в Питер, компания РМК потратила четыре миллиона 600 тысяч рублей. С учетом расширения уровня фестиваля, а скоро он точно станет всероссийским, Русская медная компания будет вкладывать еще больше средств.