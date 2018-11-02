В Челябинске пройдут бойцовские поединки международного турнира М-1 Challenge 98

В четверг, первого ноября, в челябинском торговом центре «Фокус» состоялось взвешивание бойцов смешанных боевых единоборств. Главными участниками спортивного события станут Артем Фролов и бразильский боец Бруно Сильва. Бой за главный титул – чемпиона мира в среднем весе – пройдет в пятницу, второго ноября.

В предварительной пресс-конференции, посвященной международному турниру М-1 Challenge 98, поучаствовал директор М-1 «Ural» Игорь Гирич и представители главного боя турнира. А также президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн, который выразил надежду на то, что все спортсмены покажут отличные результаты.

Кстати, это уже не первый приезд в столицу Южного Урала бразильского бойца. На прошлом турнире Бруно Сильва одержал убедительную победу над российским бойцом Александром Шлеменко. Челябинск запомнил бразильца. Организаторы турнира дали шанс бразильцу попробовать свои силы с другим российским бойцом Артемом Фроловым (Кузня).

На вопрос о том, почему у бразильца на футболке присутствует российский флаг, тот ответил, что очень любит Россию и Челябинск. Однако очень хочет победить российского чемпиона и увезти пояс победителя к себе на родину.

У россиянина Артема Фролова это будет защита чемпионского пояса. Он считает, что необходимо сделать все, чтобы чемпионский пояс остался у хозяина. Все покажет предстоящий бой, который должен стать украшением спортивного мероприятия.

Спортивный турнир состоится в пятницу, второго ноября, в Ледовой арене «Трактор». Начало состязаний в 17.00.

Фото: пресс-служба федерации М-1 global