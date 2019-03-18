В Челябинске состоится первый Кубок губернатора по тхэквондо

В Челябинске впервые пройдет Кубок губернатора Челябинской области по олимпийскому тхэквондо. Ожидается приезд более сотни спортсменов со всей России.

Соревнования состоятся 25 и 26 марта. Они будут иметь статус всероссийских. Челябинск планирует принять несколько сотен тхэквондистов со всей страны, которые разыграют медали в трех возрастных группах: среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек. Борьба за награды в двух разделах тхэквондо - техническом комплексе «пхумсэ» и поединках «керуги» - пройдет на площадке учебно-спортивного комплекса УралГУФК «Легкоатлетический манеж». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всероссийский турнир по тхэквондо в Челябинске имеет давнюю историю и считается традиционным. До 2019 года он назывался «Олимпийскими надеждами» тхэквондо и проходил на Южном Урале в течение 11 лет. В 2019 году турнир приобрел новый статус – Кубок губернатора Челябинской области.

Начало соревнований ежедневно в 9.00. Торжественная церемония открытия турнира состоится в понедельник, 25 марта, в 17.00. Вход во все дни свободный.