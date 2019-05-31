В День защиты детей в Челябинске стартует «Метрошка»

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, в Челябинске стартует фестиваль детского дворового футбола «Метрошка». В челябинском этапе «Метрошки» примут участие 20 местных футбольных команд – по 10 в двух группах (2006-2007 и 2008-2009 годов рождения).

В первый день по традиции состоится торжественная церемония открытия фестиваля. Она начнется в 12 часов на стадионе СШОР №3 по футболу (Стадион «Калибр»).

Сразу после церемонии состоится товарищеский матч, в котором активисты общественной организации «Опора России» и представители национальных культурных центров встретятся со сборной бизнесменов и ветеранов спорта Челябинска.

Два тайма по 20 минут на поле проведут известные люди города: бизнесмен Михаил Видгоф, советник президента АО «РМК» Анатолий Еремин, главный кардиохирург Челябинской области Олег Лукин, президент фестиваля «МЕТРОШКА» Дмитрий Борщев, футбольный тренер Владимир Иванов и специальный гость турнира - звезда ХК «Трактор.

Футбольные игры в рамках «Метрошки» продолжатся в воскресенье, 2 июня.

Юные футболисты будут бороться за выход в зональную квалификацию, которая пройдет в Коркино в конце августа. А далее – Суперкубок «Метрошки», который уже определит лучших из лучших.

Спонсором фестиваля детского дворового футбола уже третий год подряд (с 2016 года) выступает Русская медная компания. При поддержке РМК в 2017 и 2018 годах команды, победившие в фестивале, смогли съездить в Санкт-Петербург и общаться с профессиональными футболистами ФК «Зенит», побывать на тренировках футбольной академии, осмотреть достопримечательности города.

В 2017 году в Питер ездили ребята из города Карталы – команды «Локо-Олимп» и «Радуга». В 2018 году в гостях у «Зенита» побывали команды «Спутник» из Копейска и «Колхозники» из поселка Новосинеглазовский. Тогда игрок челябинской команды 10-летний Влад Савичев впервые попал на Зенит Арену. Теперь он – воспитанник футбольной академии ФК «Зенит» и закрепился в основном составе команды.

В этом году победители «Метрошки» в 2019 году также получат возможность показать себя в футбольной академии клуба «Зенит» и попасть в поле внимания футбольных селекционеров.